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Институт токов отдаст 1,4 миллиона рублей из-за аварийного состояние Шуваловского парка
Сегодня, 13:23
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lesjasap
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Институт токов отдаст 1,4 миллиона рублей из-за аварийного состояние Шуваловского парка

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КГИОП накажет владельца Шуваловского парка за нарушение законодательства по сохранению исторического объекта.

В Петербурге КГИОП возбудил административное дело  в отношении института токов имени Вологдина. Ведомство собирается взыскать с организации 1,4 миллиона рублей за нарушение правил сохранности исторических объектов усадьбы Шуваловых в Парголово. Заседание по данному преступлению пройдет в Выборгском районном суде. 

Отметим, что на данное НИИ подают в суд не в первый раз. По решению Арбитражного суда с института взыскали 250 тысяч рублей по той же статье. С 2007 года ответственный Комитет поднимает вопрос о передаче культурного памятника в ведение города. С 2016 года большая часть территории парка передана администрации Петербурга.
 

Теги: аварийность , институт токов , нии , суд , штраф , шуваловский парк
Категории: Новости СПб

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