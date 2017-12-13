Институт токов отдаст 1,4 миллиона рублей из-за аварийного состояние Шуваловского парка

КГИОП накажет владельца Шуваловского парка за нарушение законодательства по сохранению исторического объекта.

В Петербурге КГИОП возбудил административное дело в отношении института токов имени Вологдина. Ведомство собирается взыскать с организации 1,4 миллиона рублей за нарушение правил сохранности исторических объектов усадьбы Шуваловых в Парголово. Заседание по данному преступлению пройдет в Выборгском районном суде.

Отметим, что на данное НИИ подают в суд не в первый раз. По решению Арбитражного суда с института взыскали 250 тысяч рублей по той же статье. С 2007 года ответственный Комитет поднимает вопрос о передаче культурного памятника в ведение города. С 2016 года большая часть территории парка передана администрации Петербурга.

