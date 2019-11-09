Instagram предупредил пользователей из США об отключении лайков

Тестирование начнется на следующей неделе.

Социальная сеть Instagram протестирует в США функцию, которая скрывает количество лайков под постами. Об этом сообщает Wired.

Руководство компании заявило, что делает это, чтобы убрать из соцсети "соревновательный элемент" и сакцентировать внимание на коммуникацию между пользователями. Тестирование начнется на следующей неделе и коснется "многих, но не всех" пользователей социальной сети.

Ранее похожую функцию уже тестировали в Канаде, Бразилии и других странах мира. Вместо общего числа лайков пользователи видели несколько имен подписчиков, которые лайкнули пост.

Видео: YouTube/Hayls World