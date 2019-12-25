Инспекторы Гостехнадзора проверят частные трактора, бульдозеры и экскаваторы в Ленобласти

Операция «Частник» выявляет нарушения в эксплуатации спецтехники.

Инспекторы Гостехнадзора совместно с сотрудниками ГИБДД, районных ОМВД, МЧС по Ленобласти и представителями органов местного самоуправления проводят в Ленинградской области рейды в рамках операции "Частник", проверяя техническое состояние и документацию тракторов, экскаваторов, бульдозеров и другой спецтехники жителей региона.

На данный момент сообщается о проверке 64 единиц самоходных машин и о 17 выявленных нарушениях. В отношении владельцев непрошедшей проверку техники составляются административные материалы: причиной становится отсутствие свидетельств о прохождении техосмотра, нарушения требований по безопасной эксплуатации, несоблюдение правил регистрации.

Параллельно проводится разъяснительная работа о законах в сфере надзора за техническим состоянием самоходных машин и об ответственности за нарушения эксплуатации самоходных машин.

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