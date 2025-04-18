Инспектор ПДН в Канске знала, что дети в опасности, но мер не приняла

Из-за халатности родители погибших детей не были ограничены в правах.

В рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей убийство троих детей (по части 3 статьи 293 УК РФ). Надзорные органы задержали местного инспектора по делам несовершеннолетних. Государственное обвинение полагает, что специалист вместе с другими неустановленными должностными лицами из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Канского района не выполнили обязанности, связанные с недопущением убийства местной жительницей из города Канск. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии

Надзорное ведомство полагает, что еще в октябре 2024 года школьным педагогом у семилетнего ученика были выявлены телесные повреждения. В результате семья, в которой воспитывался мальчик, была поставлена на персональный учёт комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Профилактический учёт в отношении отца ребёнка был возложен на старшего инспектора отдела "Канский". Подозреваемая женщина, в нарушение должностных инструкций, не провела сбор характеризующих материалов, а также не организовала беседы с представителями медицинских организаций и органов образования. Дополнительно не был установлен факт наличия у матери детей психического расстройства.

Располагая сведениями о неоднократном применении к ребёнку насилия, не проинформировала об этом, а ограничилась проведением беседы с отцом и однократным посещением по месту жительства. пресс-служба СК РФ по региону

В результате таких должностных нарушений меры по отобранию детей из семьи и ограничению родителей в правах к родителям не принимались. В силу бездействия подозреваемой стало возможным совершение убийства матерью троих детей. Сейчас решается вопрос об избрании инспектору ПДН меры пресечения.

Появились кадры с места убийства в Москве мужчины его 15-летней дочерью.

Фото и видео: ГСК СУ по Красноярскому краю