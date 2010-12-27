Гости ЧМ-2018 смогут воспользоваться услугой каршеринга в столице

Для удобства иностранных туристов сайты и мобильные приложения переведут на английский язык.

Гости чемпионата мира по футболу 2018 года смогут воспользоваться услугой каршеринга в Москве. Для удобства иностранных туристов сайты и мобильные приложения переведут на английский язык. Об этом сообщается в понедельник, 23 апреля, на сайте столичной мэрии.

В период мундиаля многие операторы сделают свои сервисы доступными для туристов. Среди них YouDrive; "Делимобиль"; BelkaCar; EasyRide; Car5; Carlion.

Напомним, проект "Московский каршеринг" (краткосрочная аренда автомобиля с поминутной или почасовой оплатой) запустили при поддержке правительства Москвы в сентябре 2015 года. Ежедневно на одной автомобиле совершается в среднем 8 поездок. Отметим, что в столице работают 15 компаний-операторов. В автопарке каршеринга насчитывается более 7,7 тыс. машин.

Ранее мы писали, что в Петербурге создадут новый вид велопроката и новые трассы.

Фото: mos.ru