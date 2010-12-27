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Работник МФЦ "легализовал" в Петербурге более трех тысяч мигрантов
Сегодня, 11:46
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alexandra08
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Работник МФЦ "легализовал" в Петербурге более трех тысяч мигрантов

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Для осуществления своих целей мужчина использовал поддельные документы.

Правоохранители задержали работника многофункционального центра Красногвардейского района. Было установлено, что с 1 августа этого года мужчина незаконно поставил на учёт более 3000 мигрантов. Об этом сообщает "Росбалт".Для осуществления своих целей мужчина использовал поддельные документы.

Работника МФЦ привлекли к административной ответственности за "предоставление заведомо ложных сведений при осуществлении миграционного учёта". Сейчас рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Волосово 15-летняя школьница забеременела от мигранта.

Фото: pixabay.com

Теги: красногвардейский район , мигранты , мфц
Категории: Новости СПб Лента новостей

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