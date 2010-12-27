Работник МФЦ "легализовал" в Петербурге более трех тысяч мигрантов

Для осуществления своих целей мужчина использовал поддельные документы.

Правоохранители задержали работника многофункционального центра Красногвардейского района. Было установлено, что с 1 августа этого года мужчина незаконно поставил на учёт более 3000 мигрантов. Об этом сообщает "Росбалт".Для осуществления своих целей мужчина использовал поддельные документы.

Работника МФЦ привлекли к административной ответственности за "предоставление заведомо ложных сведений при осуществлении миграционного учёта". Сейчас рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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