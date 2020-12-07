Иномарка сбила выходившую из трамвая 16-летнюю девушку на Добролюбова

Пострадавшая получила травмы средней степени тяжести.

В Петроградском районе Петербурга разбираются в причинах аварии с участием несовершеннолетней.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в воскресенье, 30 июня, около 14:20 у дома № 18 по проспекту Добролюбова водитель автомобиля Skoda Rapid, 26-летний гражданин Узбекистана, совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая шла от трамвайной остановки в направлении тротуара.

Пострадавшая получила травмы средней степени тяжести. Виновник инцидента был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что мотоциклист сбил девочку на Парашютной улице.

Фото: Piter.TV