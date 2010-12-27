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В Петербурге "BMW" чуть не улетела в реку
Сегодня, 11:12
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Shdaria
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В Петербурге "BMW" чуть не улетела в реку

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В Петербурге в результате ДТП автомобиль чуть не улетел в Мойку.

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в ночь на 21 октября иномарка попала в ДТП, автомобиль был на грани от того, чтобы оказаться в реке.

Очевидцы произошедшего предполагают, что водитель автомобиля марки "БМВ" не справился с управлением на набережной Крюкова канала. На повороте автомобиль ушел в занос,в  результате чего врезался в ограждение набережной и сбил несколько секций. Однако водитель машины все же успел остановить движение автомобиля, что помоголо не отправится в реку Мойку. 

На место ночного ДТП прибыли сотрудники МЧС и оказали техническую помощь, а также устанавливали обстоятельства произошедшего.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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