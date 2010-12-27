Инициатива установки памятной таблички Рериху вызвала вопросы у топонимической комиссии

Установка памятной таблички Николаю Рериху может столкнуться с бюрократическими сложностями. Правда, память об известном русском художнике уже точно будет увековечена в названии одной из городских улиц.

Вчера мы опубликовали материал о том, как выборгский искусствовед предложила установить памятную табличку Николаю Рериху на "Доме с совами", расположенном на улице Тургенева в Выборге. Прошло меньше суток и по счастливому стечению обстоятельств, на очередном заседании комиссии по топонимике выяснились подробности, а скорее сложности с которыми проект столкнется в процессе реализации.

Члены топонимической комиссии Выборга относятся к идее с нескрываемым скепсисом. По их словам, установка любой, даже самой незначительной таблички на фасаде этого дома должна сопровождаться огромным количеством оформленных, заверенных и подтвержденных бумаг, так как здание, на котором планируется размещение находится под охраной на федеральном уровне. Сделать это своими силами Анастасия Маркелова, являющаяся инициатором идеи не сможет, а за помощью топонимической комиссии она не обращалась. Потому проект может быть важным для города, но едва ли реализуемым силами одного инициативного человека. Также критике подверглась смета проекта. По заверениям Анастасии, работы обойдутся в 50 тысяч рублей, которые уже собраны к данному моменту при помощи сайта "Область добра".

Опираясь на новые данные, мы решили связаться с самой Анастасией. В комментарии по телефону она заверила, что смета рассчитана несколькими независимыми организациями и верна, а соьсобран денег хватит и на создание, и установку памятной доски. Также Анастасия уточнила, что проектом занимается она не одна и в её команде есть люди, которые разбираются в тонкостях законодательства. Так, помощь в реализации проекта, по словам Анастасии, оказывает директор Выборгского музея-заповедника Владимир Цой. Сама идея увековечивания памяти о жившем в Выборге художнике, по словам искусствоведа уже давно "витала в воздухе".

Впрочем, так или иначе память о том, что семья Рерихов жила в Выборге точно будет увековечена. Даже если табличку разместить на историческом доме не удастся, комиссия по топонимике уже внесла название улицы Рериха в список перспективных улиц города. Очень вероятно, что это название получит одна из улиц будущего микрорайона возле нового здания бассейна, который только планируется к постройке.

Дом, в котором жил сам Рерих в данный момент никак не напоминает о значимом для мирового искусства художнике. Расположенный на улице Тургенева (который никогда не был в Выборге), дом украшен только одной памятной доской, гласящей о том, что однажды в нем останавливался Владимир Ильич Ленин.

Фото: Piter.TV