Информация в Сети о запрете на ловлю рыбы из-за санкций оказалось фейком

В мессенджерах набирает популярность ролик о том, что рыбакам на Камчатке пришлось выпустить рыбу в водоем из-за санкций.

Сообщения о запрете на ловлю рыбы из-за санкций оказались ложными. Об этом рассказали в Telegram-канале "Война с фейками".

Сегодня набирает популярность видео, в котором рыбаки прощаются с уловом и выбрасывают речных обитетелей в водоем. Однако выяснилось, что запись сделали еще до начала спецоперации. Мужчинам пришлось выпустить рыбу из-за того, что камчатское предприятие не справилось с переработкой из-за чересчур высокого улова.

Правда в том, что запись была сделана еще пять месяцев назад, что подтверждается публикацией на "Пикабу". Санкции здесь ни при чем. Telegram-канал "Война с фейками".

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Фото: Pexels