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Информация о том, что подписан указ о призыве еще 120 тысяч человек для участия в спецоперации, оказалась фейком
Сегодня, 10:37
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Информация о том, что подписан указ о призыве еще 120 тысяч человек для участия в спецоперации, оказалась фейком

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В рамках призывной кампании в армию отправятся 120 тыс. молодых людей. Но частичная мобилизация на них не распространяется.

В крупных Telegram-каналах появилась информация, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве  еще 120 тысяч человек для участия в спецоперации на Украине. В Telegram-канале "Война с фейками рассказали, что данные сведения оказались ложными. 

Эксперты пояснили, что в документе, который подписал глава страны, речь идет о переносе  сроков осеннего призыва. Изначально призыв планировалось провести с 1 октября до 31 декабря. Однако из-за частичной мобилизации его решили перенести до 1 ноября. 

Отметим, что в рамках призывной кампании в армию отправятся 120 тыс. молодых людей. Однако частичная мобилизация на них не распространяется, в зону проведения СВО новобранцы не поедут. Напомним, Путин подтвердил, что призыву подлежат россияне, имеющие боевой опыт.

Ранее на Piter.tv: глава Петербурга поручил помочь семьям мобилизованных.

Фото: Piter.tv

Теги: спецоперация на украине, указ о призыве еще 120 тысяч, фейки, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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