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На исторических домах Петербурга могут появиться информационные таблички
Сегодня, 11:58
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Rybka123
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На исторических домах Петербурга могут появиться информационные таблички

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Доски планируется размещать на зданиях, которым больше 40 лет.

Комитет по законодательству петербургского ЗакСа одобрил инициативу парламентариев Дениса Четырбока и Максима Резника по установлению на исторических зданиях города информационных табличек. 

Таблички планируется размещать на зданиях, которым больше 40 лет.На досках будут указаны год постройки здания и краткая историческая справка. Все таблички будут выполнены из прочного и долговечного материала. На них будут нанесен только текст, без изображений. Также депутаты отметили, что допускают возможность дублирования надписи на английском языке.

Впереди ЗакСу предстоит решить еще ряд вопросов и довести проект "до ума", однако в целом инициатива парламентариям понравилась. 

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Фото: mostotrest-spb.ru
 

Теги: законодательное собрание , инициатив депутатов , информациооные таблички , проект
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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