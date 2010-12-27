На исторических домах Петербурга могут появиться информационные таблички

Доски планируется размещать на зданиях, которым больше 40 лет.

Комитет по законодательству петербургского ЗакСа одобрил инициативу парламентариев Дениса Четырбока и Максима Резника по установлению на исторических зданиях города информационных табличек.



Таблички планируется размещать на зданиях, которым больше 40 лет.На досках будут указаны год постройки здания и краткая историческая справка. Все таблички будут выполнены из прочного и долговечного материала. На них будут нанесен только текст, без изображений. Также депутаты отметили, что допускают возможность дублирования надписи на английском языке.



Впереди ЗакСу предстоит решить еще ряд вопросов и довести проект "до ума", однако в целом инициатива парламентариям понравилась.

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Фото: mostotrest-spb.ru

