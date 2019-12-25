Инфляция в России по итогам декабря может выйти на целевой уровень в 4%

В Минэкономразвития дадут прогноз по целевым показателям.

Инфляция в России по итогам декабря текущего года может выйти на целевой уровень четыре процента. Об этом журналистам сообщил глава министерства экономического развития Максим Решетников. Специалист не исключил, что среднегодовой показатель будет выше ожидаемого уровня.

Мы исходим из того, что пока мы вполне можем выйти на целевой ориентир в 4% к концу года. Я имею в виду декабрь к декабрю. Среднегодовой уровень, понятно, что он будет выше. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Эксперт объяснил, что сейчас профильное ведомство занимается разработкой прогноза по социально-экономическому развитию, в котором, в частности, будут указаны показатели по инфляции.

Решетников объяснил, почему нужно продлить соглашения по сахару и маслу.