Концерт пройдет 27 февраля во Дворце Искусств Ленинградской области. Начало в 20:00. Для зрителей старше 18 лет.

"Импровизаторы" — это неповторимое комедийное шоу, в котором любимые актеры шутят без сценария и заготовленных заранее шуток, примеряя на себя абсурдные образы и оказываясь в неожиданных и смешных ситуациях. Шоу создаётся на ваших глазах здесь и сейчас в единственном неповторимом экземпляре. Это отличный повод провести время со своими друзьями или второй половинкой и насладиться шоу, вдоволь посмеяться от души и отдохнуть после тяжелого рабочего дня.

Неизменный звездный состав: Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун.

На входе в зрительный зал осуществляется паспортный контроль. Мероприятие имеет строгое возрастное ограничение.

Фото: Pxhere