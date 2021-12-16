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Императорский фарфоровый завод планирует увеличить выпуск продукции на 20%
Сегодня, 8:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Императорский фарфоровый завод планирует увеличить выпуск продукции на 20%

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Одна из основных задач – увеличение присутствия в среднем и высоком ценовых сегментах. 

Императорский фарфоровый завод Петербурга планирует увеличить на 20% выпуск классических коллекций. Это поможет занять освободившуюся из-за санкций нишу. Об этом сообщила пресс-служба завода.

Одна из основных задач – увеличение присутствия в среднем и высоком ценовых сегментах. 

Также Императорский фарфоровый завод присоединился к национальному проекту "Производительность труда". В рамках данного проекта будут произведены самые популярные у петербуржцев и москвичей серии посуды. Это "Кобальтовая сетка", "Нефритовый фон", "Классика Петербурга".

Фото: ВКонтакте / Императорский фарфоровый завод

Теги: императорский фарфоровый завод, фарфор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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