  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Иммунолог Крючков: после вакцинации от COVID-19 у некоторых людей может быть эффект ноцебо
Сегодня, 9:31
502
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Иммунолог Крючков: после вакцинации от COVID-19 у некоторых людей может быть эффект ноцебо

0 0

Речь идет о появлении негативных симптомов, никак не связанных с инъекцией.

Российский иммунолог Николай Крючков заявил о том, что после вакцинации от COVID-19 у некоторых людей может быть эффект ноцебо. Речь идет о таком состоянии, при котором пациент жалуется на нежелательные реакции после прививки, которые не имеют к введению инъекции никакого отношения. Информацией специалист поделился с журналистами портала Ura.ru.

Сравнили группы вакцин с группой плацебо, и поняли, что у плацебников очень частые нежелательные явления. Им не ввели ничего значимого, а у них масса нежелательных явлений выявляется.

Николай Крючков, иммунолог

Эксперт объяснил читателям, что после первой прививки вакциной подобный эффект возникает у 70% людей. После второй дозы препарата - у 50% граждан. Аналогичные эффекты касаются и вакцинации от гриппа. В частности, эффект ноцебо может "демонстрироваться" головными болями, недомоганием и слабостью в теле.

Иммунолог Пальман описал характер кашля при омикроне.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: иммунолог, николай крючков, эффект ноцебо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии