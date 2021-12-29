Иммунолог Крючков: после вакцинации от COVID-19 у некоторых людей может быть эффект ноцебо

Речь идет о появлении негативных симптомов, никак не связанных с инъекцией.

Российский иммунолог Николай Крючков заявил о том, что после вакцинации от COVID-19 у некоторых людей может быть эффект ноцебо. Речь идет о таком состоянии, при котором пациент жалуется на нежелательные реакции после прививки, которые не имеют к введению инъекции никакого отношения. Информацией специалист поделился с журналистами портала Ura.ru.

Сравнили группы вакцин с группой плацебо, и поняли, что у плацебников очень частые нежелательные явления. Им не ввели ничего значимого, а у них масса нежелательных явлений выявляется. Николай Крючков, иммунолог

Эксперт объяснил читателям, что после первой прививки вакциной подобный эффект возникает у 70% людей. После второй дозы препарата - у 50% граждан. Аналогичные эффекты касаются и вакцинации от гриппа. В частности, эффект ноцебо может "демонстрироваться" головными болями, недомоганием и слабостью в теле.

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