Имена 113 блокадников и участников войны объединил мемориал "Линия памяти" на Васильевском острове

Каждый день у мемориала встречались и общались жители района: приходили очистить стенды от снега и убрать их на ночь, приносили фото родных и цветы.

Инициаторы акции "Линии памяти" подвели итоги и собрали отзывы ее участников. Временный мемориал "Линия памяти", организованный соседским сообществом "От Стрелки до Гавани", был открыт у здания "витаминной аптеки" на 12-й линии В. О. месяц назад.

Рядом с "витаминной аптекой" 18 января появились 46 памятных табличек. На табличках – имена, фото и краткие биографии 64 человек, живших на Васильевском острове во время блокады, ушедших с него на фронт. В заключительный день акции, 28 января, было уже 67 табличек со 113 именами.

Все эти дни жители Василеостровского района передавали организаторам новые материалы о своих родных, приносили к мемориалу таблички, сделанные собственными руками.

Мой дед пропал без вести при эвакуации: из дома уехал, а до Кобоны не добрался. Место захоронения не известно, да и было ли оно. Но когда я положила цветы к мемориалу, у меня впервые было ощущение, что кладу их и на его безвестную могилу. Ирина Бугрова

Каждый день у мемориала встречались и общались жители района: приходили очистить стенды от снега и убрать их на ночь, приносили фото родных и цветы.

Акция "Линия памяти" проходила с 18 по 27 января. Вечером 27 января все таблички, составлявшие мемориал, были демонтированы. Они будут сохранены до следующего января, когда организаторы планируют повторить акцию.

Фото: предоставлены организаторами