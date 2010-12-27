Илья Попцов: почему концерт Сергея Петрова - главное музыкальное событие Выборга в этом году

Человеческая душа, Бог, любовь, страдания и природа – основа моей музыки. Сергей Петров (с)
Когда Выборг находился в составе независимой Финляндии, на его сценах отечественные композиторы часто давали авторские концерты. Особенно много их было в период финской национальной эйфории в 1919–1924 годах. Но тогда были и все для них подходящие условия: в городе действовали собственные симфонические оркестры, два музыкальных училища, да и сами композиторы были выдающимися в своём роде: Ян Сибелиус, Армас Ярнефельт, Эркки Мелартин, Лееви Мадетоя, Лаури Иконен и многие другие. На вопрос, давались ли в советском Выборге авторские концерты под симфонический оркестр, автор очерка ответить затрудняется, поскольку этот период практически не изучен.
Концерт Сергея Петрова в библиотеке Алвара Аалто 6 августа 2019 года в этой связи стал долгожданным событием – первым такого рода в нынешней истории города. Одного этого факта достаточно, чтобы придать событию в ней статус главного. Однако этому значению сопутствуют и другие причины. Во-первых, композитор проявил себя в четырёх различных жанрах: эстрадная песня (альтернативный софт-рок и adult contemporary), классический романс, классический экспромт, пьеса для струнного оркестра. Во-вторых, никогда ещё авторские концерты композиторов в Выборге не были обставлены столь большим количеством разнообразной звуковой, киносъёмочной и осветительной техники. Это обилие стало возможно благодаря тому, что событие прошло в рамках кинофестиваля "Окно в Европу". Тут нужно вспомнить, как 20 сентября прошлого года в Доме культуры не состоялся авторский концерт того же Петрова. В Выборге это многозатратное мероприятие возможно организовывать только в рамках более крупных мероприятий, таких как тот же кинофестиваль.
Кроме того, слушателям был предоставлен свободный вход, и для их размещения пришлось ставить стулья за пределами лекционного зала. Совершенно ясно, что аншлаг был гарантирован. Сколько сотен слушателей пришло в библиотеку, автор подсчитывать не берётся.
Вначале Петров исполнил две эстрадные песни на английском языке и экспромт "Сияния" в свободной форме, куда включил вокализ в исполнении солистки "Санктъ-Петербургъ-Оперы" Марии Бочмановой (сопрано). Дебют композитора в роли автора-исполнителя эстрадных песен открыл слушателю совершенно новое и многим ещё незнакомое направление его творчества, которая заслуживает безусловного приветствия. Облик самого Петрова как певца вполне соответствует жанру adult contemporary: костюм-двойка в стиле smart casual, футболка с портретом Бетховена и белые кроссовки. Песенный и фортепианный стиль выборгского композитора, найденный в этих трёх произведениях, можно описать как сочетание интонаций стиля модерн (впервые они появились в романсе "Предчувствие" на стихи Артюра Рембо два года назад), а также поп- и софт-рока, которые были освоены тогда же в Лондоне. А наибольшую радость приносит вполне свежая мелодика и гармония новых песен: после них теперь не возьмёшься утверждать, что Петров несовременен. Если слушать их, не зная имени автора, то можно поверить, что написал песни хороший английский композитор. Также Петров продекламировал своё раннее стихотворение (2007 года), где обнажился тонкий, почти есенинский нрав автора. Некоторым слушателям поэтическое творчество композитора уже знакомо: на свои стихи он написал, например, несколько свадебных песен и романс "Течение".
В следующих номерах Петров предстал перед слушателями в более привычном классико-романтическом облике. Под аккомпанемент Большого симфонического оркестра Северо-Запада России под управлением Владимира Семагина Мария Бочманова исполнила три романса: "Вам не понять моей печали" на стихи Алексея Бешенцова, "Дождь" на стихи Ольги Голобурды, которая присутствовала в зале, и "В раю" на стихи Марины Цветаевой. В первом романсе Петров ведёт стилистическую перекличку с Гурилёвым, который написал свой романс на эти же стихи. В остальных двух автор избирает стиль более поздний — времени Чайковского и Танеева.
Оркестровкой романсов сам Петров не занимался, потому она вышла весьма напыщенной по сравнению с фортепианным оригиналом (это, однако, не скажешь о первом романсе, аранжированном вполне адекватно авторскому замыслу и стилю). Оркестр входил в ансамбль с певицей постепенно: в "Вам не понять моей печали" она опережала музыкантов, а согласие было достигнуто только с "Дождя", после чего оно не нарушалось.
Никаких недостатков в пении Марии Бочмановой не было замечено. Певица вполне отвечает строгим требованиям Петрова: ровный большой диапазон голоса, чёткая интонация, сдержанность в исполнении. Сам композитор объясняет свой выбор исполнителя следующими словами: "Как удивительно солистка берет эти высокие ноты, как она уникально это делает" (см. статью Дмитрия Семёнова "Мелодия родилась сразу").
Завершили концерт две пьесы для струнного оркестра. Первая из них доказывает, что для выборгского композитора ля минор стал поистине элегической тональностью. Вспомним, например, Элегию памяти Вячеслава Лупачёва для гобоя, флейты, кларнета и струнных. На концерте, впрочем, прозвучала совсем другая: в духе Чайковского (напоминает Элегию памяти Самарина и трио из симфонической поэмы "Франческа да Римини"), но в той же тональности. Полифоничный, философский "Бунт" для струнных с добавлением ударных — наиболее яркое доказательство наступившей творческой зрелости выборгского композитора. В этом произведении Петров добился стройности своего стиля, строгости композиторской мысли и её оформления, чёткости драматургии и развёртывания музыкальной ткани. Исчезли банальность интонаций, блёклость формы, стояние в одной тональности.
Овации слушателей говорят сами за себя. После трёхминутных аплодисментов и многочисленных цветов композитору оркестр повторил конец "Бунта".
Жаль только, что представление длилось всего час.
Глядя на скромную музыкальную афишу Выборга, приходишь к выводу, что давно не случалось у нас таких высококачественных и интересных концертов, тем более авторских. Этот опыт требует безусловного и регулярного повторения. Нынешний концерт показал: такими композиторами как Сергей Петров городу нужно гордиться. Если ранее творчество его вызывало противоречивые оценки – от безусловно положительных ("молодая энергия, которой не хватает в отточенных классических произведениях") до скептических ("симфоническая попса") и иногда полного непризнания, то сегодня многогранность композитора встречает почти единодушное одобрение публики.
Имя Сергея Петрова заняло достойное место в яркой выборгской композиторской плеяде после имён Эрнста Фабрициуса, Эрнста Милька, Евгения Аленева, Армаса Ярнефельта, Петра Акимова, Лаури Сайкколы и Эрны Тауро. Творческий путь его сравним со знаком crescendo: ранее были фортепианные, вокальные и симфонические произведения в классико-романтическом стиле, теперь к ним прибавились стихотворения, романсы в стиле Серебряного века, альтернативный рок, эстрадные песни. Сам композитор сказал: "Если бы Моцарт жил в наше время, он бы писал в разных стилях и жанрах". Скоро появится джаз. Дай Бог, чтобы это крещендо нигде не прерывалось! И мы хотим, чтобы в скором времени состоялся не один, а целых два авторских концерта Петрова: один — симфонический, второй — эстрадно-симфонический! Но для этого нужны немалые деньги и отличные оркестры. Кто же их призовёт? Что же, будем ждать.
Автор: Илья Попцов
Фото: Piter.TV
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