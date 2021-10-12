Игроки сборной РФ вместе с тренером после победы над Словенией спели песню "Валера, Валера"

Российские футболисты обыграли соперников со счетом 2:1.

Игроки сборной России по футболу спели отрывок из песни певицы Афродиты "Валера, Валера" вместе со главным тренером Валерием Карпиным в раздевалке после победы над национальной командой Словении. Видео опубликовано на официальноq странице сборной РФ в социальной сети Instagram.

Данная публикация согласована с главным тренером. Динамики на максимум. подпись к обнародованному ролику

Напомним, встреча сборных РФ и Словении состоялась вечером 11 октября. Российская национальная команда одержала гостевую победу со счетом 2:1. Победу сборной принесли голы Игоря Дивеева и Георгия Джикии в первом тайме. Соперники свой единственный гол забили на 40-й минуте. Он принадлежит полузащитнику Йосипу Иличичу. Таким образом сборная РФ вышла на первое место в группе H отборочного турнира.

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Видео: ВК/Сборная России по футболу