Игроки сборной РФ вместе с тренером после победы над Словенией спели песню "Валера, Валера"

Игроки сборной России по футболу спели отрывок из песни певицы Афродиты "Валера, Валера" вместе со главным тренером Валерием Карпиным в раздевалке после победы над национальной командой Словении. Видео опубликовано на официальноq странице сборной РФ в социальной сети Instagram.
Данная публикация согласована с главным тренером. Динамики на максимум.
подпись к обнародованному ролику
Напомним, встреча сборных РФ и Словении состоялась вечером 11 октября. Российская национальная команда одержала гостевую победу со счетом 2:1. Победу сборной принесли голы Игоря Дивеева и Георгия Джикии в первом тайме. Соперники свой единственный гол забили на 40-й минуте. Он принадлежит полузащитнику Йосипу Иличичу. Таким образом сборная РФ вышла на первое место в группе H отборочного турнира.
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Видео: ВК/Сборная России по футболу
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