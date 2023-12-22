Концерт Игоря Николаева

Игорь Николаев выступит 16 февраля в клубе "Космонавт". Начало в 20:00. Для зрителей старше 16 лет.

Певец и композитор Игорь Николаев приедет в Петербург, чтобы выступить перед зрителями в клубе "Космонавт". Артист подготовил программу "ЛУЧШИЕ И НОВЫЕ ПЕСНИ #ВЫПЬЕМЗАЛЮБОВЬ". Он исполнит композиции из нового альбома Маэстро "Линия жизни", хиты и шлягеры разных лет, а также самые популярные песни, которые он написал и для других артистов.

Артист начал карьеру исполнителя в 1986 году. Но его популярность не сбавляет обороты и сегодня, спустя 38 лет. Его песни стали яркой страницей в биографии Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Филиппа Киркорова, Иосифа Кобзона, Валерия Леонтьева и других звезд российской эстрады. Именно Игорь Николаев создал гимн для церемонии закрытия Олимпиады-2014.

Для меня каждая встреча со зрителями - это обмен чистой энергией, это не только цветы и аплодисменты - это возможность увидеть глаза людей, которым небезразличны мои песни, это шанс показать новые песни и спеть вместе с залом их любимые мелодии. Приходите и споём вместе, потому что мы нужны друг другу! Игорь Николаев, артист, певец

Композитор и Народный артист РФ получил премии "Песня года", "Золотой граммофон", "МУЗ-ТВ", "Овация" и был награжден за вклад в российское музыкальное искусство.

Фото: ВКонтакте / Клуб Космонав