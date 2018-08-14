Игорь Албин рассказал о новых исках генподрядчика стадиона "Санкт-Петербург" против Смольного

В Правительстве Северной столицы напомнили о необходимости разрыва отношений с генподрядчиком стадиона на Крестовском после поданных "Трансстроем" исков.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин прокомментировал "Петербургскому дневнику" ситуацию с подачей исков в отношении Смольного бывшим генеральным подрядчиком спортивной арены "Санкт-Петербург". Корпорация направила в судебную инстанцию сразу два обращения. В первом представители требуют от правительства города возместить 2,6 миллиардов рублей, во втором - еще 2,1 миллиарда. Как отмечает чиновник, документы в Комитет по строительству еще не попали, поэтому о предмете иска представители власти только догадываются. Заседания также еще не назначены. Подробнее об исковых заявлениях "Трансстроя" Piter.tv писал в этом материале.

Напомним, что город расторгнул соглашение с компанией в 2016 году. Игорь Албин рассказал, что у чиновников не было другого выхода из сложившейся ситуации.

Строительная готовность стадиона в январе 2016 года была такой, что по всем расчетам завершение работ намечалось на 2018 год. Мы бы даже не смогли принять Кубок конфедераций. Представляете, какой бы это был урон для репутации нашего города?! Это было бы катастрофой…Я помню, как "Трансстрой" уверял всех, что завершить возведение стадиона за полгода невозможно. Помню, как меня называли "строительным авантюристом". Но моя позиция была такой: лучше ужасный конец, чем ужас без конца заявил политик

Положительно о принятых мерах высказался и куратор строительных работ на данном объекте - вице-губернатор Владимир Кириллов. Спикер добавил, что Смольный действительно пошел на риск, разорвав договоренность с подрядчиком, но это было обусловлено сложившейся ситуацией. Терпеть срыв сроков подрядчиков стало невозможно, по мнению политика.

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