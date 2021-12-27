  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:31
114
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Политтехнолог Постернак назвал идею Минобороны Украины о воинском учете женщин "абсолютно идиотской"

0 0

"Люди не понимают, что происходит, над этим смеются", - заметил эксперт.

Идея оборонного ведомства Украины о воинском учете женщин является "абсолютно идиотской" и вредной. Такое мнение в эфире телевизионного канала "Наш" выразил политтехнолог Олег Постернак.

По мнению эксперта, такой указ должен быть тщательно продуман. Он отметил, что Минобороны страны издало указ в октябре текущего года, а уже в конце декабря неожиданно для всех "начало какие-то действия".

У этого военного учета абсолютно идиотская идея. Если ее вводить, то нужно продумывать <…> Люди не понимают, что происходит, над этим смеются.

Олег Постернак, политтехнолог

Он считает, что такими непродуманными указами подрывается реальная оборона страны в случае реальной опасности.

Напомним, Минобороны Украины на прошлой неделе опубликовало приказ, согласно которому сотни тысяч женщин обязаны встать на воинский учет. В перечень профессиональных направлений входит обширный список специальностей, включая журналистов, работников общепита, юристов, полиграфистов и прочих. За уклонение предусмотрена административная ответственность.

Ранее в офисе Зеленского заявили о "троллинге" США со стороны Шойгу.

Видео: Youtube / НАШ 

Теги: воинский учет, олег постернак, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии