IT-специалистам и операторам банков могут запретить пользоваться смартфонами на рабочих местах

Ограничением доступа к гаджетам банки надеются уменьшить риски попадания информации не в те руки.

Банковским служащим могут запретить использовать личные смартфоны на рабочих местах. Об этом сообщили "Известия". Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отметил, что не всех представителей коснется эта мера. Ограничение затронет только IT-специалистов, операционистов и специалистов по базам данных.

Эта инициатива не от нас исходящая, но нами поддержанная, потому что проблема информационной безопасности становится все более острой отмечает эксперт

Нововведение может начать действовать уже с сентября 2019 года. Аналитики считают, что при выполнении основных обязанностей вполне достаточно использовать более простые способы связи. Ради безопасности сохранения данных сложные гаджеты с широким спектром возможностей следует убрать на время рабочего процесса. Однако, следует отметить, что рекомендации будут носить разумный характер, чтобы не влиять на права и свободы сотрудников.

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Фото: Piter.tv