IT-специалиста осудили на 13,5 года за попытку передачи секретных сведений ЦРУ

Мужчина признался в преступлении.

Московский городской суд приговорил к 13 годам 6 месяцам лишения свободы к колонии строгого режима IT-специалиста, пытавшегося передать американскому Центральному разведывательному управления сведения, относящиеся к государственной тайне. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ в социальных сетях. В профильном ведомстве добавили, что мужчина располагал сведениями, которые получил незаконным путем.

Суд признал виновным в совершении государственной измены в пользу США Дадобоева Фируза Темирбоевича 1977 г. р., IT-специалиста одной из столичных коммерческих фирм, имеющего двойное гражданство. ЦОС ФСБ РФ

Напомним, что в октябре 2022 года при попытке передачи собранных секретных материалов фигурант расследования был задержан сотрудниками ФСБ РФ. Позже мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. По решению инстанции ему назначили кроме срока заключения выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Уголовное дело по статье 275 УК РФ за госизмену вели специалисты из следственного управления ФСБ по российской столице и Московской области.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России