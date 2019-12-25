IOWA выступит на ROOF FEST в Петербурге 2 сентября

2 сентября на ROOF FEST выступит IOWA — пожалуй, самая зажигательная и громкая группа российской поп-сцены. На крыше Roof Place с живописным видом на Финский залив группа исполнит уже ставшие народными хиты — "Улыбайся", "Бьет бит", "Маршрутка" и другие.

Белорусско-российский бэнд уже более 10 лет рвет чарты, собирает различные музыкальные премии ("Золотой граммофон", Премия RU.TV и другие) и не собирается останавливаться. Творчество группы — наглядное подтверждение тому, что простые жизненные истории и, на первый взгляд, незамысловатые рифмы можно превратить в качественные, стильные и по-настоящему качающие треки.

IOWA нередко обращается и к актуальным темам: песня "Красота" поддерживает идеи бодипозитива и инклюзивности, а трек "Маяки", вдохновлённый борьбой за чистоту Байкала, стал экологическим манифестом группы.

2 сентября уже вроде бы ушедшее лето на один вечер возвратится на ROOF FEST — и случится это благодаря теплой и солнечной музыке ребят из IOWA.

Билеты на концерт уже в продаже.

Фото: предоставлены организатором