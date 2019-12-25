ИЦК посчитал, во сколько раз выросло количество заболевших в регионах Северо-Запада за неделю

НАО не вошел в статистику из-за общего небольшого числа заболевших.

Стало известно, во сколько раз выросло число пациентов в регионах Северо-Запада за неделю с 24 апреля по 1 мая. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом также сравнил получившиеся данные с данными по России и СЗФО.

Количество заболевших в России выросло в 1,7 раза, в СЗФО - в 1,6. Меньше всего увеличилось число пациентов в Коми – 1,2 раза. Больше всего – в Калининградской области – в 2,1 раза.

Коми, Вологодская, Ленинградская и Архангельская области и Санкт-Петербург оказались за пределами общероссийского прироста, выше прироста расположились Псковская, Мурманская и Калининградская области, а также Карелия. Новгородская область показала прирост, идентичный общероссийскому – 1,7 раза.

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