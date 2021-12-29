Хуснуллин: число пользователей общественным транспортом за 10 лет снизилось почти на 20%

Такую тенденцию связали с недостаточным комфортом транспорта.

За прошедшее десятилетие количество пользователей общественным транспортом в РФ снизилось почти на 20 процентов. Об этом в ходе Гайдаровского форума заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его мнению, такая тенденция связана с недостаточным комфортом транспорта и с увеличением использования личных автомобилей.

За последние 10 лет количество пользователей общественным транспортом снизилось на 19%. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Чиновник считает, что это может привести к ухудшению дорожной ситуации в городах страны. По словам Хуснуллина, государству необходимо развивать общественный транспорт, включая железнодорожный, по примеру российской столицы.

Ранее мы сообщали, что на новых автобусных маршрутах в Санкт-Петербурге не будет кондукторов.

Видео: Гайдаровский форум