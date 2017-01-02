В четверг, 26 декабря, в сети появилось изображение Марка Хэмилла в образе Весемира из "Ведьмака". Постер с героем "Звездных войн" опубликовал художник BossLogic.
"Я вроде как хотел оставить шрам, у всех должны быть шрамы",
—написал художник.
Актёр пока никак не отреагировал на работу художника.
Напомним, что ранее Хэмилл заявил о своей готовности присоединиться к актерскому составу сериала "Ведьмак" от Netflix.
Ранее мы сообщали о том, что песня из сериала "Ведьмак" стала главным мемом Рунета.
Фото:BossLogic/Twitter
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