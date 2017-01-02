Фанаты франшизы отметили, что образ Хэмилла получился более мрачным и пугающим.

В четверг, 26 декабря, в сети появилось изображение Марка Хэмилла в образе Весемира из "Ведьмака". Постер с героем "Звездных войн" опубликовал художник BossLogic.

"Я вроде как хотел оставить шрам, у всех должны быть шрамы", —написал художник.

Актёр пока никак не отреагировал на работу художника.

Напомним, что ранее Хэмилл заявил о своей готовности присоединиться к актерскому составу сериала "Ведьмак" от Netflix.

Ранее мы сообщали о том, что песня из сериала "Ведьмак" стала главным мемом Рунета.

Фото:BossLogic/Twitter