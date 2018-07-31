"Хранители Петербурга": реставрация павильона "Шапель", Мраморного фонтана и Комплекса императорской фермы

В этом выпуске "Хранителей Петербурга" мы расскажем вам сразу о трех объектах архитектуры музея-заповедника "Царское село". Речь пойдет о павильоне "Шапель", Мраморном фонтане и Комплексе императорской фермы. Кроме того, мы познакомим вас с людьми, которые возвращали этим объектам культурного наследия Петербурга их первоначальный вид.

Павильон "Шапель" от французского "капелла" появился на окраине Александровского парка в 1828 году. Архитектор Адам Менелас возводил здание на месте разобранного южного бастиона Зверинца. При строительстве он использовал часть стен Люстгауза Растрелли. "Шапель" представляет собой искусственную руину в готическом стиле. Одна квадратная башня соединяется широкой аркой с другой, полуразрушенной.

Павильон создавался сразу как руины. У нас несколько павильонов-руин. Есть ворота-руины около Белой башни, есть башня-руины в Екатерининском парке. Это искусственно созданный состаренный павильон. И даже трещины были специально прорублены в штукатурке тогда в 1828 году. Мы специально оставили и следы войны. Это специально созданная фактура, свидетельствующая еще в 19 веке о том, что павильон-руины. Ольга Таратынова — директор ГМЗ "Царское село"

Павильон "Шапель" сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. В частности, были разрушены кирпичные стены здания и витражи. Работы здесь ведутся с 2011 года. Давайте посмотрим, что за это время успели сделать специалисты.

Этот камень уже не туф, это фибробетон. То есть это бетон с волокнами, заполнителем он по прочности и фактуре близок к туфу, но это искусственный камень. Также была расчищена и укреплена кирпичная кладка. Было очень много утрат, не смотря на то, что это искусственная руина, здесь были просто разрушенные кирпичи от времени. Вот эта часть переложена, она новая, здесь фрагментарно сохраняются подлинные кирпичи. Мария Рядова — главный архитектор

Во время войны в павильоне "Шапель" не было сильного пожара. Поэтому подлинными остались и столярные заполнения в оконных проемах.

Здесь видно хорошо то самое столярное заполнение, вы видите воссозданные участки, и вы видите оригинальные участки и поздние вставки, там, где древесина с течением времени рассохлась и была подвержена различного рода поражениям. В это окно, которое дает естественный свет и освещает интерьер, было вставлено цветное стекло. Но, к сожалению, до нас ни раскладка этого стекла, ни другие подробности о нем не дошли. Поэтому интерьер будет освещен естественный солнечным светом. Мария Рядова — главный архитектор

В павильоне "Шапель" также установили камеры и провели электричество. В интерьере произвели реставрацию лепного готического свода и консервацию подлинного живописного декора. После завершения всех работ в здании откроется экспозиция.

Это будет экспозиция, посвященная этому павильону, как он создавался, и будет стоять статуя Ивана Витали, посвященная любимой дочери Николая Первого. Ольга Таратынова — директор ГМЗ "Царское село"

Мраморный фонтан построили в 1866 году по проекту архитектора Александра Видова. Восьмиугольный бассейн с вазами кашпо и огромной чашей по центру выполнен из каррарского мрамора. В 19 веке вокруг фонтана был разбит цветник. Здесь росли оранжерейные кадочные растения, которые зимовали в теплицах и на лето выставлялись в жандерьерки.

Жандерьерки будут по-прежнему наполнены цветами. Мы анализировали исторический ассортимент, и он будет здесь воссоздан в следующем году весной. В этом году это будут яркие растения, и будет выполнен специальный пирог из инертных материалов, то есть мы минимизируем связь прикосновения мрамора и земли. Ольга Филиппова — хранитель парков ГМЗ "Царское село"

В предыдущий раз фонтан реставрировали в 80-х годах 20 столетия. В 90-е он прекратил функционировать. Сейчас специалисты работают с системами водоснабжения. И уже в августе этого года мы сможем насладиться всей красотой фонтана.

Исторически запроектировано, чтобы этот фонтан снабжался водой из водопровода. Водопроводная вода везде не самого лучшего качества, а здесь она была с большим содержанием известняка. И эти белые пятна на мраморе – это результат запуска тогда после реставрации этого фонтана. Когда он стал краснеть, желтеть срочно его закрыли. Он уже представлял собой скульптуру, нежели фонтан. Мы решились на изменение судьбы этого сооружения мраморного. Решили посмотреть, как он будет работать, если мы сделаем замкнутый цикл воды с очисткой этой воды. Здесь зарыты приспособления для этого, и это самый существенный результат реконструкции этого фонтана. Ольга Таратынова — директор ГМЗ "Царское село"

Комплекс императорской фермы состоит из девяти строений, созданных в начале 19 века архитектором Адамом Менеласом. В предыдущий раз работы здесь производились в 90-х годах 20 столетия. Тогда специалисты отреставрировали западный флигель для меринОсов, коровник и частично благоустроили центральную часть комплекса. В этот раз приводят в порядок Дом Высочайшего присутствия, молочный павильон, восточный флигель для овец и три хозяйственных корпуса — баню, конюшню и телятник.

Мы рассчитываем, что здесь будет целый комплекс, многофункциональный. Сейчас определяют, кто бы мог управлять этим комплексом. Здесь будет детский и экологический центры, и детский центр, связанный с первой мировой, крайний флигель хотим, чтобы там были дети, маленькое кафе, чтобы здесь можно было любые желания свои осуществить. Ольга Таратынова — директор ГМЗ "Царское село"

В 19 веке здесь был коровник. Сейчас помещение подготавливают для лошадей. Работы должны завершиться к концу этого года. После здесь установят тридцать денников.

Здесь в бывшем коровнике, а теперь уже ферме отделочные работы почти завершены. Мы заканчиваем реставрацию метлахской плитки на стенах, сейчас уже вовсю идут работы по укладке специальной резины для лошадей. Нам останется установить здесь денники, и уже можно будет запускать лошадей. Наталья Кудрявцева — заместитель директора по реставрации ГМЗ "Царское село"

После завершения всех работ на территории Комплекса откроется мини-зоопарк с домашними животными, птичник с павлинами, кафе, мини-гостиница и хранилище для карет и саней.

Реставрация павильона "Шапель" и Мраморного фонтана завершится в этом году, работы в комплексе императорской фермы — в 2020. Сейчас строения скрыты от глаза посетителей. Но совсем скоро мы сможем с вами гулять по парку и наблюдать то, что видели наши предшественники в 19 веке.

Фото, видео: Piter.TV