Хоккеист избил арбитра клюшкой в матче любительской лиги в Москве

Судья после инцидента обратился в полицию с заявлением на игрока.

Хоккеист московской любительской команды избил арбитра клюшкой во время матча. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел 19 ноября в ледовом дворце "Чкалов Арена". Во время матча между командами "Леопарды" и Revol Ice произошел инцидент между игроком и арбитром. Хоккеист "Леопардов" Николай Ризин ударил судью клюшкой, а затем нанес удар ногой, когда тот упал на лед.

Матч был остановлен. "Леопардам" присудили техническое поражение. Судья после инцидента обратился в полицию с заявлением на хоккеиста.

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Видео: Telegram / Baza