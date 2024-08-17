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Харрис заявила, что хочет запретить взвинчивание цен на продукты

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Камала Харрис раскритиковала план своего оппонента Трампа.

Кандидат в американские президенты от Демократической партии и действующий вице-президент страны Камала Харрис заявила в пятницу, 16 августа местным журналистам о том, что в случае победы на выборах  главы государства собирается ввести "первый в истории США" федеральный запрет на взвинчивание стоимости на продукты из-за высокой инфляции.

Мой план будет включать новые штрафы для оппортунистских компаний, которые пользуются кризисами и нарушают правила, и мы будем поддерживать небольшие пищевые предприятия, которые пытаются играть по правилам и продвигаться вперед.

Камала Харрис, вице-президент США

Напомним, что цены на продукты питания в США начали существенно расти с 2021 года, когда руководством администрации уже занималась пара Байден-Харрис. В августе 2022 года в стране эксперты зафиксировали рекордное с 1979 года повышение - на 13,5% в годовом исчислении. В некоторых потребительских категориях летом 2024 года произошло снижение цен, однако затем медленный рост показателя снова продолжился. Он достигнул отметки в 2,2% в июле в годовом исчислении. Вице-президент Сша сейчас утверждает, что экономический план ее политического оппонента от республиканцев Дональда Трампа якобы может обойтись домашним хозяйствам почти в четыре тысячи долларов ежегодно из-за роста налогов на ряд потребительских категорий.

Трамп заявил о намерении Харрис скопировать его экономическую программу.

Фото и видео: YouTube / Kamala Harris

 

Теги: белый дом, инфляция, камала харрис, продукты питания, рост цен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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