Хакасия: Мужчина познакомился в соцсетях с 11-летней девочкой и неоднократно насиловал ее у нее дома

Появились подробности этого дела.

Следственными органами Следственного Комитета России по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города Абакан по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста".

На данный момент известно, что злоумышленник познакомился с 11-летней девочкой в социальных сетях в сентябре нынешнего года. После переписки с ним девочка пригласила его к себе домой, пока родителей не было дома. Мужчина изнасиловал ребенка. В ноябре мужчина пришел домой к девочке и в очередной раз изнасиловал ее.

По какой причине девочка продолжила общение с насильником и пустила его еще раз домой неизвестно.

О произошедшем школьница рассказала старшей сестре, которая сообщила обо всем их матери. Женщина обратилась с заявлением в полицию. Злоумышленника задержали и заключили под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, в том числе, следователям предстоит выяснить причины и условия, способствовавшие их совершению, о чем в компетентные органы будет внесено соответствующее представление в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ.

СУ СК РФ по Республике Хакасия

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV