HBO выпустил трейлер сериала "Хранители"

Премьера сериала запланирована на осень 2019 года.

В сети появился первый тизер трейлер предстоящего сериала "Хранители", основанного на одноименном графическом романе Алана Мура и Дейва Гиббонса . Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале студии HBO.

Действие телесериала развернётся после событий комикса. В основу сюжета легла идея о том, что супергерои далеко не идеальны, а также как и люди могут совершать преступления. Главные ролик в проекте сыграли Реджина Кинг, обладатель премии "Оскар" Джереми Айронс, Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон и другие. Премьера "Хранителей" запланирована на осень 2019 года.

Напомним, что первая экранизация "Хранителей" вышла в 2009 году. Режиссером фильма выступил Зак Снайдер. Фильм был тепло принят многими критиками и фанатами, однако мировые сборы не смогли в полной мере удовлетворить ожидания студийных боссов.

Видео: Видео/HBO