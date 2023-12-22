  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Гурам Амарян, Расул Чабдаров, Павел Дедищев и Артём Винокур
Сегодня, 20:00
488
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Гурам Амарян, Расул Чабдаров, Павел Дедищев и Артём Винокур

0 0

В пространстве МТС Live Холл 9 февраля пройдет шоу комиков. Начало в 20:00. Для зрителей старше 18 лет.

На сцену выйдет талантливая компания комиков: Гурам Амарян, Расул Чабдаров, Артём Винокур и Павел Дедищев. Ребята подготовили для петербургских зрителей новую программу. 

Участники YouTube шоу "Решалы" и Stand Up шоу на ТНТ обещают зрителям яркие эмоции, уникальную атмосферу и безудержный смех. Вечером в пятницу гости забудут о всех проблемах и смогут расслабиться в веселой  компании. 

Вас ждут фирменные монологи, комичные диалоги и колкие шутки. Приходите за отличным настроением.

Фото: Pxhere

Теги: гурам амарян, комики, шоу
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии