Гурам Амарян, Расул Чабдаров, Павел Дедищев и Артём Винокур

На сцену выйдет талантливая компания комиков: Гурам Амарян, Расул Чабдаров, Артём Винокур и Павел Дедищев. Ребята подготовили для петербургских зрителей новую программу.
Участники YouTube шоу "Решалы" и Stand Up шоу на ТНТ обещают зрителям яркие эмоции, уникальную атмосферу и безудержный смех. Вечером в пятницу гости забудут о всех проблемах и смогут расслабиться в веселой компании.
Вас ждут фирменные монологи, комичные диалоги и колкие шутки. Приходите за отличным настроением.
Фото: Pxhere
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