Гурам Амарян, Расул Чабдаров, Павел Дедищев и Артём Винокур

В пространстве МТС Live Холл 9 февраля пройдет шоу комиков. Начало в 20:00. Для зрителей старше 18 лет.

На сцену выйдет талантливая компания комиков: Гурам Амарян, Расул Чабдаров, Артём Винокур и Павел Дедищев. Ребята подготовили для петербургских зрителей новую программу.

Участники YouTube шоу "Решалы" и Stand Up шоу на ТНТ обещают зрителям яркие эмоции, уникальную атмосферу и безудержный смех. Вечером в пятницу гости забудут о всех проблемах и смогут расслабиться в веселой компании.

Вас ждут фирменные монологи, комичные диалоги и колкие шутки. Приходите за отличным настроением.

Фото: Pxhere