Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Южно-Приморском парке на женщину с ребенком напал мужчина с заточкой
Сегодня, 11:10
0
Alena_Zinovieva
137

В Южно-Приморском парке на женщину с ребенком напал мужчина с заточкой

0
 
 

Злоумышленник повредил потерпевшей руку.

Вечером 30 июля в Южно-Приморском парке неизвестный напал на женщину с ребенком. Мужчина заточкой повредил потерпевшей руку. По горячим следам его поймать не удалось. Об этом сообщает портал "Мегаполис".

По словам потерпевшей, незнакомец угрожал и ее ребенку. Однако она успела вырваться и убежать. До этого происшествия мужчина бродил по парку, что-то бурчал себе под нос и раглядывал девушек. По всей видимости он искал жертву.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновного. Потерпевшая смогла подробно описать напавшего на нее мужчину.

Ранее мы писали, что в Приморском районе петербуржцы задержали насильника в лесу.

Фото: pixabay.com

Все новости района
Теги: женщина с ребенком , напал с заточкой , южно приморский парк
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5