В Южно-Приморском парке на женщину с ребенком напал мужчина с заточкой

Злоумышленник повредил потерпевшей руку.

Вечером 30 июля в Южно-Приморском парке неизвестный напал на женщину с ребенком. Мужчина заточкой повредил потерпевшей руку. По горячим следам его поймать не удалось. Об этом сообщает портал "Мегаполис".

По словам потерпевшей, незнакомец угрожал и ее ребенку. Однако она успела вырваться и убежать. До этого происшествия мужчина бродил по парку, что-то бурчал себе под нос и раглядывал девушек. По всей видимости он искал жертву.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновного. Потерпевшая смогла подробно описать напавшего на нее мужчину.

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Фото: pixabay.com