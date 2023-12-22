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Гудтаймс
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Гудтаймс

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Концерт панк-рок группы из Костромы.

Звёзды рок-сцены из Комстромы устраивают новогодний концерт в Санкт-Петербурге. Зрителей ожидает экспериментальная музыка, танцы и хорошее настроение. Мероприятие пройдёт на сцене клуба "Космонавт".

Фото: Гудтаймс, автор - Дмитрий Бойков

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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