Депутаты ЗакСа пытаются разобраться с самовольным строительством моста к ЧМ по футболу 2018

В Петербурге депутаты ЗакСа призывают Георгия Полтавченко разобраться с незаконным мостом.

Депутаты Законодательного Собрания обращают внимание губернатора Петербурга Георгия Полтавченко на "самовольное строительство" моста через остров Серный, который возводится к ЧМ-2018.

В письме с обращением отмечается, что строительство моста финансируется из городского бюджета, "несмотря на то, что нет необходимого разрешения на его возведение.

Вам не может быть не известно, что реализация данного государственного контракта опорочена криминальной историей с подделкой официальных документов. Строительство ведется подрядчиком с грубыми нарушениями законодательства. Заложниками непомерных амбиций строительного лобби и радетелей сдачи моста к Чемпионату мира по футболу любой ценой стали жители многоквартирного дома № 5 по Ремесленной улице - такого же исторического (дореволюционного) здания, как и снесенный дом № 3. По непонятным причинам проект строительства моста, проходящего на расстоянии менее одного метра от дома, не предусматривает расселения здания. Более того, застройщик ЗАО "Пилон" создает для проживающих в нем граждан невыносимые и бесчеловечные условия проживания, выживает их, иными словами. Говорится в письме Георгию Полтавченко

Депутат Алексей Ковалев требует объяснения, по каким причинам Смольный не принимают мер по факту самовольного строительства моста и продолжает его финансировать.

Фото: группа "Ремесленная ул. д 5 Санкт-Петербург"