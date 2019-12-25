Губернатор пообещал решить вопрос с сохранением налоговых льгот для предпринимателей в 2021 году

На сегодняшний день в сфере малого и среднего бизнеса заняты 1 млн петербуржцев.

Предприниматели просят оставить налоговые льготы в 2021-м году, Александр Беглов обещал рассмотреть вопрос. Сегодня, 9 октября, градоначальник провел заседание Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга, сообщила пресс-служба Смольного.

На заседании прозвучал ряд предложений от представителей малого бизнеса. Они попросили сохранить в следующем году мораторий на введение торгового сбора на территории города и уменьшенные налоговые ставки. В обоих случаях Беглов дал поручения проработать вопрос с учетом возможностей бюджета Петербурга.

Градоначальник также заявил о том, что преждевременно обсуждать в городе введение туристического сбора. На данный момент соответствующий федеральный закон не принят.

В период пандемии для поддержки предпринимателей правительство приняло два пакета мер на общую сумму в 18 млрд рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге наградили лучших работников торговли и сферы услуг.

Фото: Piter.TV