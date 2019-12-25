Губернатор Подмосковья считает, что в мае с коронавирусом будет сложнее, чем в апреле

Сейчас в Подмосковье сейчас идёт снижение количества заражённых COVID-19.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв считает, что в мае ситуация с распространением коронавируса в области будет сложнее, чем в апреле. Накануне он продлил режим самоизоляции в регионе на майские праздники.

Воробьёв отметил, что введённый в Московской области режим самоизоляции начал приносить первые результаты.

Это факт, об этом я, наверное, должен сказать Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

По его словам, в Подмосковье сейчас идёт снижение количества заражённых COVID-19. Но Воробьёв заявил, что помимо коронавирусной инфекции есть ряд других болезней - пневмония, ОРВИ. Губернатор призвал понять, что жителей Подмосковья, возможно, ждёт ещё более сложный период, чем в апреле.

Ранее мы рассказывали, что в Подмосковье стало возможно оформить цифровой пропуск по СМС.