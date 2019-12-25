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Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью настоятеля храма на Смоленском кладбище
Сегодня, 21:54
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Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью настоятеля храма на Смоленском кладбище

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Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью настоятеля храма настоятеля храма Смоленской иконы Божьей Матери – протоиерея Виктора Московского. Текст сообщения приводит 14 ноября пресс-служба Смольного.

Градоначальник отметил, что с уходом отца Виктора осиротел приход Смоленской иконы Божьей Матери. На протяжении долгих лет он служил Русской Православной Церкви, Богу и людям, его знали во всех краях страны, добавил Беглов. 

Ранее стало известно о смерти протоиерея Виктора Московского – настоятеля храма в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы на Смоленском кладбище в Василеовстровском районе Петербурга. Ему был 71 год.

Официальные слова соболезнования опубликованы на сайте Александро-невской лавры. Епископ Кронштадтский Назарий выразил соболезнование его пастве, родным и близким.

Фото: Piter.tv

Теги: вера, петербург, смерть, смоленское кладбище
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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