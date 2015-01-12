Губернатор Петербурга проводит в соцсетях опрос на тему зарядок для телефонов в метро

Первый поезд модели "Балтиец" уже вышел на линию. В нем нет разъемов для зарядки телефонов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов проводит опрос на тему зарядок для телефонов в метро. Он узнает у горожан, нужна ли им эта функция в подземке.

Градоначальник рассказал, что на прошлой неделе он тестировал новый поезд "Балтиец" и заметил, что в нем нет разъемов для зарядки телефонов. В наших же вагонах метро такая функция есть. Именно поэтому глава Северной столицы и решил поинтересоваться у горожан, пользуются ли они этой опцией. На момент публикации материала 61 процент участников опроса выбрали вариант "Да", а остальные нажали "Нет".

Ранее на Piter.tv: петербургскому метро предоставят 950 новых вагонов "Балтиец".

Фото: Телеграм / Александр Беглов