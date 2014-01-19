Губернатор Петербурга и мэр Белграда подписали соглашение о сотрудничестве до 2024 года

Зорай Радойичич рассказал, что для них важен вопрос биологической очистки воды.

В пятницу, 10 сентября, губернатор Петербурга Александр Беглов и мэр Белграда Зоран Радойичич подписали соглашение о торгово-экономическом, социальном, гуманитарном и культурном сотрудничестве до 2024. В перечень документов также вошел план мероприятий по его реализации. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, установка бюста Александра Невского в Белграде – символ духовных и побратимских связей между городами. Также Беглов отметил, что Петербургу интересен опыт Белграда в создании общественных пространств, и предложил наладить сотрудничество в этой сфере.

Зорай Радойичич рассказал, что для них важен вопрос биологической очистки воды. Это одно из направлений, которое можно применить в Белграде, "будем учиться у вас и реконструкции старых зданий".

Ранее баскетбольный "Зенит" сыграет последний в году домашний матч с "Црвеной Звездой".

Фото: пресс-служба Смольного