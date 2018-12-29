Губернатор Ленобласти принял участие в Мистерии Рождества для работников соцсферы

В этом году участие в Мистерии приняли более 600 учителей, врачей и соцработников.

В минувшее воскресенье, 6 января в Капелле состоялась торжественная встреча губернатора Ленобласти Александр Дрозденко с учителями, врачами и соцработники 47 региона. Мероприятие состоялось в канун Рождества, сообщает информационное агентство "Аргументы и Факты".

В этом году праздничную программу украсили приглашённый солист театра "Ла Скала" и Метрополитен-Опера Денис Седов, солистка Мариинского театра Ольга Пудова, Народный артист Республики Татарстан Альберт Асадуллин, юные балерины и другие артисты. Весь вечер праздничную атмосферу за дирижерским пультом создавал маэстро Михаил Голиков и его симфонический оркестр Ленинградской области.

"Мистерия Рождества" - такое название в 2019 году получил традиционный вечер областного правительства для работников соцсферы, приуроченный к празднованию Нового года и Рождества. В этом году участие в Мистерии приняли более 600 учителей, врачей и соцработников.

Вы работаете в самой важной - социальной - сфере и вносите серьезный вклад в то, чтобы наша Ленинградская область входила в число лучших регионов России. Искреннее поздравляю вас и всех ленинградцев с новогодними и рождественскими праздниками. Алекчандр Дрозденко, губернатор Ленобласти

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Источник: информационное агентство "Аргументы и Факты"

фото: moika.78ru