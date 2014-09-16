Грузия с 15 мая запретила гражданам РФ и Белоруссии вывоз автомобилей в третьи страны

Запрет на экспорт и реэкспорт машин действует с 15 мая.

Грузия запретила гражданам России и Белоруссии вывоз автомобилей в третьи страны. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Агентство услуг МВД республики.

Запрет на экспорт и реэкспорт машин действует с 15 мая. Отмечается, что экспорт и реэкспорт в направлении России и Белоруссии были запрещены ранее. При этом граждане двух стран могли заниматься реэкспортом машин в другие страны из Грузии.

Ранее мы сообщали, что Великобритания запретила поставку игровых контроллеров в Россию.

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