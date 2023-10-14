Группа арабских стран в ООН потребует от Гутерриша принять меры по ситуации в Газе

Рияд Мансур планирует встретиться с генсеком Всемирной организации.

Группа арабских стран в ООН потребует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша использовать свое политическое влияние для того, чтобы принять меры по стабилизации ситуации в секторе Газа и на Ближнем Востоке. Соответствующей информацией с журналистами в Нью-Йорке поделился постоянный наблюдатель Палестины при Всемирном организации Рияд Мансур перед началом заседания Совета Безопасности по обострению палестино-израильского конфликта в регионе.

Мы собираемся встретиться с генеральным секретарем после завершения заседания СБ ООН и попросить его использовать моральный авторитет, чтобы помочь нам воплотить план, который состоит из трех пунктов - прекращение огня, гуманитарная помощь и недопущение этнических чисток. Рияд Мансур, постоянный наблюдатель Палестины

Рияд Мансур видит недопустимость повторения Дня катастрофы ("Ан-Накба"), который вспоминается палестинским населением 15 мая после провозглашения государства Израиль 14 мая 1948 года. Речь идет о том, что не может произойти еще одна трагедия, когда 2,3 миллиона человек будут вытеснены из сектора Газа на территорию Египта.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций