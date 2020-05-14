Громкий разговор пациента с COVID-19 оставит в воздухе до 1000 капель слюны с вирусом

Исследования могут стать обоснованием ряда рекомендаций для властей многих стран.

Американские ученые представили исследование, как долго в воздухе могут задерживаться капли слюны при разговоре человека в закрытом помещении. Выяснилось, что частицы держатся от 8 до 14 минут.

Выяснилось, что заболевший коронавирусом COVID-19 может выделять в воздух до тысячи капель с частицами вируса.

Если опасность заражения COVID-19 при разговоре подтвердится и в других исследованиях, то результаты работы могут стать основой для рекомендаций о ношении защитных масок в ряде стран.

Ранее мы сообщали о том, что бразильский эколог назвал возможное место возникновения новой пандемии вирусов. Это леса Амазонии, предмет его исследований.