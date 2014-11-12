Греф: ВВП должен расти на 3% в год для сохранения РФ позиции четвертой экономики мира

Глава Сбера оценил мировой рейтинг и сильных игроков.

Рост ВВП страны должен составлять не менее трех процентных пункта ежегодно, чтобы к 2030 году Россия оставалась четвертой экономической системой мира в рейтинге. Соответствующее заявление на Деловом завтраке, организованном Сбером на полях Петербургского международного экономического форума, сделал глава Сбербанка Герман Греф. Предприниматель пояснил, что показатели, согласно прогнозу, будут расти в РФ на 1,8 процента в год. Такой результате лишит Москву статуса четвертой экономики мира.

Достижение цели быть четвертой экономикой мира к 2030 году - это экономический рост ВВП не ниже 3 процентных пункта в год. По мере того, как эта задача ставилась, мировой банк менял свои прогнозы, и оказалось, что за день до публикации нашей панели мы уже стали четвертой экономикой мира. Но успокаиваться на этом сложно. Герман Греф, глава Сбера

Герман Греф уточнил, что конкуренты по месту среди крупнейших экономик мира - это Германия и Япония. за последние десять лет средние темпы экономического роста в этих государствах составляли 1 процент, поэтому сейчас страны теряют свои позиции. При этом Бразилия и Индонезия по уровню ВВП растут значительно быстрее, поэтому точно займут российское место в ближайшие пять лет в том случае если в правительстве не ускорят темпы экономического роста. Глава Сбера добавил, что Россия занимает примерно 3,5% от уровня мирового ВВП. Бразилия и Индонезия с долей примерно 2,4% активно приближаются к лидерам списка.

Греф заявил, что любое повышение налогов является вычетом из ВВП страны.

Фото и видео: ПМЭФ