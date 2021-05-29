Гражданин Китая спрятал тысячи украшений в коробки из-под тортов и пытался их вывезти из Пулково

Общая стоимость груза превышает 4 миллиона рублей.

Сотрудники Пулковской таможни обнаружили у китайца, покидавшего петербургский аэропорт, свыше тысячи незадекларированных ювелирных украшений. Мужчина планировал поездку в Шэньчжэнь. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург" 29 мая.

Драгоценности он спрятал в картонные коробки из-под тортов и убрал в багаж. Но внимательные работники Пулково вовремя заметили серьги, кольца и кулоны во время досмотра. Результаты экспертизы подтвердили, что ювелирные украшения сделаны из дорогих металлов и природных камней.

Стоимость драгоценностей составила свыше 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.

Ранее на Piter.tv сообщили, что прокуратура проверяет столкновение самолета с птицей на пути в Петербург. Птица попала в самолет через несколько минут после вылета.

Фото: Piter.tv