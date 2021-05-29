  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Гражданин Китая спрятал тысячи украшений в коробки из-под тортов и пытался их вывезти из Пулково
Сегодня, 8:49
193
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Гражданин Китая спрятал тысячи украшений в коробки из-под тортов и пытался их вывезти из Пулково

0 0

Общая стоимость груза превышает 4 миллиона рублей.

Сотрудники Пулковской таможни обнаружили у китайца, покидавшего петербургский аэропорт, свыше тысячи незадекларированных ювелирных украшений. Мужчина планировал поездку в Шэньчжэнь. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург" 29 мая. 

Драгоценности он спрятал в картонные коробки из-под тортов и убрал в багаж. Но внимательные работники Пулково вовремя заметили серьги, кольца и кулоны во время досмотра. Результаты экспертизы подтвердили, что ювелирные украшения сделаны из дорогих металлов и природных камней. 

Стоимость драгоценностей составила свыше 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о контрабанде. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что прокуратура проверяет столкновение самолета с птицей на пути в Петербург. Птица попала в самолет через несколько минут после вылета. 

Фото: Piter.tv

Теги: китай, контрабанда, петербург, пулково, ювелирные украшения
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии