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Градозащитнику Александру Кононову удалось оспорить решение суда о штрафе в 40 тысяч рублей
Сегодня, 10:14
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Градозащитнику Александру Кононову удалось оспорить решение суда о штрафе в 40 тысяч рублей

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Дело рассматривали несколько раз.

Градозащитнику Александру Кононову вновь удалось оспорить штраф, который ему вынесли за "дискредитацию российской армии". Об этом 18 августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В конце июля Ленинский районный суд оштрафовал мужчину на 40 тысяч рублей после второго, повторного рассмотрения, за пост в "ВКонтакте", написанный якобы от его имени.

Сегодня стало известно, что Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление первой инстанции. 

Городской суд постановление районного суда отменил, производство по делу прекратил в связи с истечением сроков давности, что является нереабилитирующим обстоятельством.

объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, Кононов были заместителем председателя петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников и истории и культурыВ июне в обществе сменили руководство. 

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: александр кононов, градозащитник, дискредитация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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