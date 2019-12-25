Градозащитнику Александру Кононову удалось оспорить решение суда о штрафе в 40 тысяч рублей

Градозащитнику Александру Кононову вновь удалось оспорить штраф, который ему вынесли за "дискредитацию российской армии". Об этом 18 августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В конце июля Ленинский районный суд оштрафовал мужчину на 40 тысяч рублей после второго, повторного рассмотрения, за пост в "ВКонтакте", написанный якобы от его имени.
Сегодня стало известно, что Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление первой инстанции.
Городской суд постановление районного суда отменил, производство по делу прекратил в связи с истечением сроков давности, что является нереабилитирующим обстоятельством.
объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Напомним, Кононов были заместителем председателя петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников и истории и культуры. В июне в обществе сменили руководство.
Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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