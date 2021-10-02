Говард Латник: Эпштейн занимался шантажом влиятельных лиц вопреки заявлениям минюста США

Министр торговли США поделился своими впечатлениями от соседства с Джеффри Эпштейном.

Американский министр по торговле Говард Латник в заметном разрыве с Министерством юстиции заявил журналистам о том, что покойный Джеффри Эпштейн был "величайшим шантажистом в истории". По словам чиновника из Белого дома в интервью журналистке Миранде Дивайн из The New York Post в последнем выпуске подкаста Pod Force One, вероятно, власти обменяли видеозапись, на котором богатые и влиятельные знакомые подозреваемого в педофилии получают массаж от молодых женщин на спорную сделку о признании вины в 2008 году.

Также Говард Латник указал, что Джеффри Эпштейн демонстрировал ему свою печально известную "массажную комнату". Это произошло в тот момент, когда бизнесмен проводил экскурсию соседям по печально известному таунхаусу, расположенном на 71-й Ист-стрит. Речь идет о том, что в 2005 году Говард Латник вместе с женой переехала в соседний дом.

Я говорю ему: "Массажный стол посреди вашего дома? Как часто вы ходите на массаж?" А он отвечает: "Каждый день". А потом он подходит ко мне как-то странно близко и говорит: "И правильный вид массажа"... те шесть-восемь шагов, которые отделяют его дом от моего, мы с женой решили, что больше никогда не окажемся в одной комнате с этим отвратительным человеком. Говард Латник, министр торговли США

Американский министр добавил, что затем они они с женой быстро извинились и покинули дом Джеффри Эпштейна. На вопрос журналистки о том, могли ли богатые и влиятельные знакомые Эпштейна, в том числе принц Эндрю и основатель компании Microsoft Билл Гейтс, "общаться с ним и не видеть того, что видели вы, или они видели это и закрывали на это глаза", Говард Лютник уверенно пояснил, что эти лица "учствовали в этом".

Они ходили на массаж, вот в чём заключалась его тактика. "Сходите на массаж, сходите на массаж", и я полагаю, что то, что происходило в массажном кабинете, было на видео. Этот парень был величайшим шантажистом всех времён, он шантажировал людей. Вот откуда у него были деньги. Говард Латник, министр торговли США

Фото и видео: YouTube / Pod Force One with Miranda Devine